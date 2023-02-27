Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что в 90-ых занимался раскруткой Николая Носкова.
По словам Пригожина, он вложил в творчество экс-солиста группы "Парк Горького" более трёх миллионов долларов.
"Я никогда об этом не говорил, но я был его продюсером. Об этом даже в "Википедии" не пишут. Но песни записывались, клипы снимались. Я за всё это платил, а он уехал в Тибет и остался должен", — отметил продюсер в шоу "Злые языки".
Пригожин подчеркнул, что не держит зла на артиста и давно забыл о его долге.
Шесть лет назад Николай Носков перенёс инсульт. После долгой реабилитации он несколько раз предпринимал попытку выйти на сцену, но все выступления были сорваны из-за ухудшения состояния артиста.
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