Покинувшая шоу "Маска" Яна Рудковская ответила на критику своих вокальных данных

0:52 Your browser does not support the audio element. Культура

Выступавшая в шоу "Маска" в костюме Лисёнка продюсер Яна Рудковская оценила критику своих вокальных данных членами жюри.

Персонаж Рудковской запомнился зрителям резкими репликами в адрес судей и достаточно скудными вокальными данными.

Филипп Киркоров при обсуждении очередного номера Лисёнка признался, что его близкая подруга назвала персонажа бездарным.

Сняв маску, Рудковская заявила, что довольна своим участием в проекте и вспомнила о критике в свой адрес.

"Шпилька ждёт знакомую Филиппа, которая назвала Лисёнка бездарным. Конечно, он не может петь так, как Валерия или Киркоров. Танцевать, как Родригез и Воробьёв. Но у него есть плюс. Благодаря труду что-то тоже получается", — отметила продюсер.