Выступавшая в шоу "Маска" в костюме Лисёнка продюсер Яна Рудковская оценила критику своих вокальных данных членами жюри.
Персонаж Рудковской запомнился зрителям резкими репликами в адрес судей и достаточно скудными вокальными данными.
Филипп Киркоров при обсуждении очередного номера Лисёнка признался, что его близкая подруга назвала персонажа бездарным.
Сняв маску, Рудковская заявила, что довольна своим участием в проекте и вспомнила о критике в свой адрес.
"Шпилька ждёт знакомую Филиппа, которая назвала Лисёнка бездарным. Конечно, он не может петь так, как Валерия или Киркоров. Танцевать, как Родригез и Воробьёв. Но у него есть плюс. Благодаря труду что-то тоже получается", — отметила продюсер.
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