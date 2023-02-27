Элтон Джон и Гарри Стайлс последовали примеру звёздных коллег и отказались выступить на концерте в честь коронации Карла III.
Коронация пройдёт 6 мая, а концерт состоится на следующий день в Виндзорском замке.
Согласно информации издания The Irish Sun, Элтон Джон и Гарри Стайлс отказались от участия в мероприятии, сославшись на плотный гастрольный график.
Отрицательный ответ ранее также последовал от Робби Уильямса, Адель и Эда Ширана.
Организаторы концерта осудили звёзд, решивших проигнорировать мероприятие, назвав их действия позором. Ведь Карл III лично составлял список артистов, которых хотел бы видеть на сцене.
Известно, что на участие в концерте дали согласие Кайли Миноуг, Олли Мерс, Лайонел Ричи и группа Spice Girls, которая специально воссоединится ради торжественного мероприятия.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Защитник футбольного клуба "Львов" в Турции ночью снял со флагштока флаг России и выбросил его в мусорный бак.