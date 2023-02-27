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Спектакль с участием Чулпан Хаматовой неожиданно отменили в Риге

0:58
Культура

В Риге отменили постановку GOGOLIS. NATURE MORTE, в которой задействована российская актриса Чулпан Хаматова. Зрители должны были увидеть спектакль в феврале и марте 2023 года, однако теперь он не состоится, о чём предупредили в официальных аккаунтах Нового Рижского театра.

Спектакль с участием Чулпан Хаматовой неожиданно отменили в Риге

Руководство театра предпочло не сообщать о причинах, побудивших его отменить представление. Вместо этого оно сослалось на некую "творческую неудачу".

"Новый Рижский театр отменяет спектакль GOGOLIS. NATURE MORTE, потому что в этот раз не получилось. Творческая неудача. В театре (как и в жизни) это иногда случается", — сообщили представители театра.

Руководство пообещало вернуть зрителям деньги за билеты.

Премьерный показ постановки с Чулпан Хаматовой должен был состояться 28 февраля.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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