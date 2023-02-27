Спектакль с участием Чулпан Хаматовой неожиданно отменили в Риге

0:58 Your browser does not support the audio element. Культура

В Риге отменили постановку GOGOLIS. NATURE MORTE, в которой задействована российская актриса Чулпан Хаматова. Зрители должны были увидеть спектакль в феврале и марте 2023 года, однако теперь он не состоится, о чём предупредили в официальных аккаунтах Нового Рижского театра.

Руководство театра предпочло не сообщать о причинах, побудивших его отменить представление. Вместо этого оно сослалось на некую "творческую неудачу".

"Новый Рижский театр отменяет спектакль GOGOLIS. NATURE MORTE, потому что в этот раз не получилось. Творческая неудача. В театре (как и в жизни) это иногда случается", — сообщили представители театра.

Руководство пообещало вернуть зрителям деньги за билеты.

Премьерный показ постановки с Чулпан Хаматовой должен был состояться 28 февраля.