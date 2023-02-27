Певица Валерия в шоу "Маска" продемонстрировала тату в честь своего мужа Иосифа Пригожина

0:51 Your browser does not support the audio element. Культура

В третьем выпуске нового сезона шоу "Маска" певица Валерия показала татуировку в честь своего супруга продюсера Иосифа Пригожина.

На этот раз певица появилась в дерзком образе. Она предстала перед зрителями в косухе и ирокезом на голове. Рукава Валерия украсила нарисованными татуировками с именами своих коллег по жюри. На кисти обеих рук артистка нанесла надпись "Love Joseph".

Пригожин и Валерия счастливы в браке почти 20 лет.

Примечательно, что муж певицы также принял участие в "Маске". Во втором сезоне шоу он выступал в образе Ананаса. Правда, продержался продюсер только два выпуска. Валерия очень удивилась, когда Иосиф снял маску. Она не могла поверить своим глазам.