В третьем выпуске нового сезона шоу "Маска" певица Валерия показала татуировку в честь своего супруга продюсера Иосифа Пригожина.
На этот раз певица появилась в дерзком образе. Она предстала перед зрителями в косухе и ирокезом на голове. Рукава Валерия украсила нарисованными татуировками с именами своих коллег по жюри. На кисти обеих рук артистка нанесла надпись "Love Joseph".
Пригожин и Валерия счастливы в браке почти 20 лет.
Примечательно, что муж певицы также принял участие в "Маске". Во втором сезоне шоу он выступал в образе Ананаса. Правда, продержался продюсер только два выпуска. Валерия очень удивилась, когда Иосиф снял маску. Она не могла поверить своим глазам.
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