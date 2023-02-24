Юморист Семён Слепаков появился на российском телевидении после эмиграции в Израиль.
Слепаков осудил начало СВО на Украине и перебрался на ПМЖ в Израиль. Из-за границы артист продолжает критиковать российскую власть и действия армии РФ на Украине.
Однако это не помешало продюсерам канала ТНТ4 поставить в эфир программу с участием Семёна. Примечательно, что речь идёт о записи шоу, которое снималось до 24 февраля 2022 года.
"Возмутительно! В прайм-тайм нас заставляют смотреть на предателей, а патриотические песни в эфир не берут", — цитирует зрителей издание "Московский Комсомолец".
Инцидент прокомментировал и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
"Не могу понять. Одной рукой запрещаем, другой — поддерживаем. Так нельзя. Не нужно акцентировать внимание на уехавших артистах", — отметил он.
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