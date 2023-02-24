Эмигрировавший из РФ в Израиль Семён Слепаков вернулся на российское ТВ

1:03 Your browser does not support the audio element. Культура

Юморист Семён Слепаков появился на российском телевидении после эмиграции в Израиль.

Слепаков осудил начало СВО на Украине и перебрался на ПМЖ в Израиль. Из-за границы артист продолжает критиковать российскую власть и действия армии РФ на Украине.

Однако это не помешало продюсерам канала ТНТ4 поставить в эфир программу с участием Семёна. Примечательно, что речь идёт о записи шоу, которое снималось до 24 февраля 2022 года.

"Возмутительно! В прайм-тайм нас заставляют смотреть на предателей, а патриотические песни в эфир не берут", — цитирует зрителей издание "Московский Комсомолец".

Инцидент прокомментировал и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

"Не могу понять. Одной рукой запрещаем, другой — поддерживаем. Так нельзя. Не нужно акцентировать внимание на уехавших артистах", — отметил он.