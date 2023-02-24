Несмотря на громкие заявления, Запад всё же отказался отменять русскую культуру.
После начала СВО на Украине многие российские артисты, которые выступали для западной публики, попали в немилость. Их исключали из программ и международных конкурсов, обвиняя в поддержке российских властей. Однако год спустя, судя по афишам, ситуация изменилась, пишет РИА "Новости".
Так, в весеннем репертуаре Кеннеди-центра заявлены балеты: "Анна Каренина" Щедрина и "Жар-птица" Стравинского. Помимо этого, в центре исполнительских искусств можно будет услышать произведения Рахманинова. Шостаковича и Чайковского.
В Мюнхенской опере весной состоится премьера "Войны и мира" Прокофьева, в марте в миланском "Ла Скала" даст концерт Анна Нетребко.
Вероятнее всего, возвращение российских звёзд в мир классической музыки далёк от идеологических соображений. Всему виной серьёзные контракты, которые часто подписывают с артистами, сценографами, портными и реквизиторами за несколько лет до выступлений. А это значит, что изменение репертуара несёт огромные финансовые и репутационные убытки.
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