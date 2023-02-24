На Западе повернули вспять отмену русской культуры

Несмотря на громкие заявления, Запад всё же отказался отменять русскую культуру.

После начала СВО на Украине многие российские артисты, которые выступали для западной публики, попали в немилость. Их исключали из программ и международных конкурсов, обвиняя в поддержке российских властей. Однако год спустя, судя по афишам, ситуация изменилась, пишет РИА "Новости".

Так, в весеннем репертуаре Кеннеди-центра заявлены балеты: "Анна Каренина" Щедрина и "Жар-птица" Стравинского. Помимо этого, в центре исполнительских искусств можно будет услышать произведения Рахманинова. Шостаковича и Чайковского.

В Мюнхенской опере весной состоится премьера "Войны и мира" Прокофьева, в марте в миланском "Ла Скала" даст концерт Анна Нетребко.

Вероятнее всего, возвращение российских звёзд в мир классической музыки далёк от идеологических соображений. Всему виной серьёзные контракты, которые часто подписывают с артистами, сценографами, портными и реквизиторами за несколько лет до выступлений. А это значит, что изменение репертуара несёт огромные финансовые и репутационные убытки.