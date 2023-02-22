"Наши маяки" на Большой сцене Центрального академического театра Российской Армии

24 февраля 2023 года в 19:00 на Большой сцене Центрального академического театра Российской Армии состоится Вечер-посвящение Героям России "Наши маяки".
В программе Вечера-посвящения прозвучат стихи современных поэтов Донбасса, песни композиторов-современников, написанные с начала проведения Специальной военной операции и в предшествующие годы. Все произведения посвящены мужественным и сильным духом героям нашего времени, защищающим Отечество.
Ведущими Вечера станут народные артисты России Ольга Богданова и Артём Каминский. Для зрителей выступят народная артистка РСФСР Алина Покровская, народный артист России Валерий Абрамов, заслуженный артист России Александр Топчий и молодые артисты Театра. Заслуженная артистка Чеченской республики Анна Осипова — певица Юта исполнит песни собственного сочинения. В композиции "Белые ангелы", посвященной детям Донбасса, на сцену выйдут воспитанники Детской студии театрального творчества Театра Армии.
Зрителями концерта станут ветераны Великой Отечественной войны, семьи военнослужащих, юнармейцы и кадеты.
Впервые вечер-посвящение "Наши маяки" состоялся 11 ноября 2022 года, был с воодушевлением встречен зрителями и поэтому было решено включить его в репертуар театра.
Режиссер концерта — заслуженный артист РФ Андрей Бадулин.
Музыкальный руководитель — Рубен Затикян.
Хореограф — Ольга Якименко.
Педагог по вокалу — Светлана Муханова.
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