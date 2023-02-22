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"Наши маяки" на Большой сцене Центрального академического театра Российской Армии

1:49
Культура

24 февраля 2023 года в 19:00 на Большой сцене Центрального академического театра Российской Армии состоится Вечер-посвящение Героям России "Наши маяки".

В программе Вечера-посвящения прозвучат стихи современных поэтов Донбасса, песни композиторов-современников, написанные с начала проведения Специальной военной операции и в предшествующие годы. Все произведения посвящены мужественным и сильным духом героям нашего времени, защищающим Отечество.

Ведущими Вечера станут народные артисты России Ольга Богданова и Артём Каминский. Для зрителей выступят народная артистка РСФСР Алина Покровская, народный артист России Валерий Абрамов, заслуженный артист России Александр Топчий и молодые артисты Театра. Заслуженная артистка Чеченской республики Анна Осипова — певица Юта исполнит песни собственного сочинения. В композиции "Белые ангелы", посвященной детям Донбасса, на сцену выйдут воспитанники Детской студии театрального творчества Театра Армии.

 

Зрителями концерта станут ветераны Великой Отечественной войны, семьи военнослужащих, юнармейцы и кадеты.

Впервые вечер-посвящение "Наши маяки" состоялся 11 ноября 2022 года, был с воодушевлением встречен зрителями и поэтому было решено включить его в репертуар театра.

Режиссер концерта — заслуженный артист РФ Андрей Бадулин.

Музыкальный руководитель — Рубен Затикян.

Хореограф — Ольга Якименко.

Педагог по вокалу — Светлана Муханова.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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