В Приморье пройдёт благотворительная выставка картин для помощи участникам СВО

0:33 Your browser does not support the audio element. Культура

Приморские художники примут участие в акции "Путь к Победе" для поддержки участников специальной военной операции из Приморья. Об этом сообщает издание zr.media.

Во Владивостоке, Уссурийске и других городах пройдут благотворительные выставки. Картины можно купить, а вырученные деньги направят на гуманитарную помощь бойцам. Приём работ начался и пройдёт до 25 апреля. Сама выставка будет проходить с 27 апреля по 22 мая.



