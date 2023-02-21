Приморские художники примут участие в акции "Путь к Победе" для поддержки участников специальной военной операции из Приморья. Об этом сообщает издание zr.media.
Во Владивостоке, Уссурийске и других городах пройдут благотворительные выставки. Картины можно купить, а вырученные деньги направят на гуманитарную помощь бойцам. Приём работ начался и пройдёт до 25 апреля. Сама выставка будет проходить с 27 апреля по 22 мая.
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Манёвр России с поставками палладия обернётся для США неожиданными проблемами. А вернее, уже оборачивается, хоть и "манёвра"-то пока никакого не было.