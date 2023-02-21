Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что попытки "отменить" русский язык и культуру не имеют шансов на успех. Омбудсмен призвала отказаться от излишних иностранных заимствований в лексике.
"Сегодня отмечается Международный день родного языка как напоминание о необходимости содействия развитию многонациональности языковой культуры… К сожалению, сейчас мы наблюдаем ужасающую картину, как по всему миру пытаются отменить нашу культуру, в том числе русский язык, но эти попытки не увенчаются успехом", — написала Москалькова в своём Telegram-канале.
Политик напомнила, что русский язык имеет богатую историю: "от ярких образов Повести временных лет — до волшебной строфы Пушкина". По её мнению, "невозможно стереть из памяти произведения Чехова, Достоевского, Толстого" и другое русскоязычное культурное наследие.
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