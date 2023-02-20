Киновед Шпагин: кино Запада навязывает зрителям ценности меньшинства

1:07 Your browser does not support the audio element. Культура

Киновед Александр Шпагин оценил участие в новой экранизации романа Александра Дюма "Три мушкетёра" афроамериканца Малачи Пуллара-Латчмена.

По мнению Шпагина, западные режиссёры довели до абсурдности свою политкорректность.

"Речь даже уже не о политкорректности как таковой, а о навязывании определённых идей. В их числе и ценности ЛГБТ сообщества. Меньшинство начинает править большинством", — заявил кинокритик в беседе с "360".

Он подчеркнул, что насильственное навязывание идей рано или поздно приводит к крови.

При этом Шпагин отметил, что новый фильм про Д'Артаньяна может получиться хорошим. Однако режиссёру придётся объяснить, почему гасконец оказался темнокожим.

"Герой Дюма не был и не мог быть темнокожим. Даже если предположить, что действие фильма перенесётся в США, то и там он таким быть не мог. Если же это ремейк, где всё происходит в наши дни, то тогда ещё ладно", — высказал своё мнение киновед.