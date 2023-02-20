Певец Стас Михайлов сравнил заработок российских и западных артистов

1:07 Your browser does not support the audio element. Культура

Певец Стас Михайлов сравнил жизнь отечественных и западных артистов.

По словам исполнителя хита "Для тебя", на Западе артисты могут написать один хит и всю оставшуюся жизнь получать за него деньги, в России же исполнители должны постоянно доказывать свою "звёздность", зазывая людей на концерты новыми песнями.

"Например, песня Hotel California принесла миллиарды. На Западе все живут за счёт продажи альбомов", — подчеркнул Михайлов в рамках шоу "Ничё святого" на HiFi-стриминге "Звук".

Он также добавил, что отечественные артисты постоянно сталкиваются с препятствиями на своём пути.

"В России сложно пробиться молодым ребятам. Ведь помимо творчества им нужно думать о том, как выжить и поскорее съехать со съёмной однокомнатной квартиры", — отметил певец.

Михайлов попросил не ругать звёзд российского шоу-бизнеса и не думать, что они "зажрались". Стас назвал отечественных артистов "эшелоном людей", которые борются со своими проблемами, чтобы нести радость людям.