Певец Стас Михайлов сравнил жизнь отечественных и западных артистов.
По словам исполнителя хита "Для тебя", на Западе артисты могут написать один хит и всю оставшуюся жизнь получать за него деньги, в России же исполнители должны постоянно доказывать свою "звёздность", зазывая людей на концерты новыми песнями.
"Например, песня Hotel California принесла миллиарды. На Западе все живут за счёт продажи альбомов", — подчеркнул Михайлов в рамках шоу "Ничё святого" на HiFi-стриминге "Звук".
Он также добавил, что отечественные артисты постоянно сталкиваются с препятствиями на своём пути.
"В России сложно пробиться молодым ребятам. Ведь помимо творчества им нужно думать о том, как выжить и поскорее съехать со съёмной однокомнатной квартиры", — отметил певец.
Михайлов попросил не ругать звёзд российского шоу-бизнеса и не думать, что они "зажрались". Стас назвал отечественных артистов "эшелоном людей", которые борются со своими проблемами, чтобы нести радость людям.
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