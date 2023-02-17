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Блогер Дмитрий Пучков: экранизация "Трёх мушкетёров" с чернокожим Д’Артаньяном провалится в прокате

0:59
Культура

Блогер Дмитрий Пучков оценил новую экранизацию романа Александра Дюма "Три мушкетёра", в которой роль гасконца Д'Артаньяна исполнит афроамериканец Малачи Пуллар-Латчмен.

Блогер Дмитрий Пучков: экранизация "Трёх мушкетёров" с чернокожим Д’Артаньяном провалится в прокате

Пучков считает, что расовый и гендерный аспект в киноиндустрии не так важен.

"В советской постановке по "Острову сокровищ" Стивенсона юного Джима Хокинса играла девочка, а финны сняли картину, в котором роль маршала Маннергейма исполнил кениец", — подчеркнул он в беседе с изданием "Взгляд".

По мнению блогера, главным критерием успеха западного кино являются деньги. Поэтому, если зрителям не будет интересна сама картина, то они не станут за неё платить даже при наличии в основном касте афроамериканского актёра.

"Я думаю, денег они не соберут. Это уже приелось. Как и "Дом дракона" с "Властелином колец". Никто их не смотрит", — отметил Пучков.

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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