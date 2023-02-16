Боец Софринской бригады ВС РФ с позывным "Сына" сочинил песню про будни российских военнослужащих в зоне СВО на Украине.
Стихи и музыку военный пишет сам. Раньше он радовал своим творчеством только сослуживцев. Но после встречи с губернатором Подмосковья, на которой "Сына" смог продемонстрировать свой талант, на песню сняли полноценный видеоклип.
В клипе были использованы кадры с передовой, съемки с квадракоптера, а также видео из соцсетей, на которых семьи встречают бойцов ВС РФ с фронта. В видео также запечатлен и сам автор. В клипе он играет на гитаре в военной форме.
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