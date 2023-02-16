Жена сбежавшего из РФ в Литву актёра Александра Филиппенко вышла на связь с журналистами

Супруга покинувшего Россию актёра Александра Филиппенко вышла на связь с журналистами.

В беседе с изданием "Абзац" Марина Ишимбаева подтвердила, что Филиппенко сейчас находится в Литве. По словам жены артиста, его отъезд напрямую связан со спецоперацией на Украине.

Марина Рауфовна также подчеркнула, что актёр не намерен в ближайшее время обсуждать с прессой свою эмиграцию.

"Ничего комментировать он пока не хочет. Хочет прийти в себя и отдохнуть. Забыть всю эту гадость", — отметила она.

Александр Филиппенко открыто поддержал Украину ещё весной 2022 года. Актёр разместил в своих социальных сетях фото в вышиванке, которое дополнил воспоминаниями о гастролях в Киеве.

Дочь актёра накануне заявила, что Театр Моссовета отказался продлевать контракт с Филиппенко именно из-за его мнения об СВО.