Народная артистка РФ Алёна Яковлева поделилась впечатлениями о сериале "Дурдом", в котором сыграла одну из главных ролей.
По сюжету, дурдомом становится большой загородный дом, в который заселяются сразу несколько семей, ставших жертвами аферистов. Абсолютно разные люди вынуждены уживаться друг с другом.
Яковлева играет в сериале стареющую актрису, которая живёт с молодым любовником. 61-летняя артистка призналась, что с удовольствием согласилась на роль.
"В последнее время я играю либо мам, либо бабушек. Тут же яркий и экстравагантный персонаж с любовной историей. Да и компания подобралась отличная, все с чувством юмора. Работать было весело", — отметила Яковлева в беседе с изданием StarHit.
В сериале героиня актрисы враждует с соседями, однако в жизни Яковлевой удавалось избегать подобных ситуаций. По словам актрисы, у неё отличные отношения с соседями по лестничной клетке и дачному участку.
"То, что мы показываем на экране — не совсем реальная история. Навряд ли несколько семей одновременно заселятся в один дом. Но вся прелесть в том, что все эти разные люди в конце концов находят общий язык", — подчеркнула артистка.
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