Актриса Алёна Яковлева заявила, что обрадовалась роли в новом сериале "Дурдом"

Народная артистка РФ Алёна Яковлева поделилась впечатлениями о сериале "Дурдом", в котором сыграла одну из главных ролей.

По сюжету, дурдомом становится большой загородный дом, в который заселяются сразу несколько семей, ставших жертвами аферистов. Абсолютно разные люди вынуждены уживаться друг с другом.

Яковлева играет в сериале стареющую актрису, которая живёт с молодым любовником. 61-летняя артистка призналась, что с удовольствием согласилась на роль.

"В последнее время я играю либо мам, либо бабушек. Тут же яркий и экстравагантный персонаж с любовной историей. Да и компания подобралась отличная, все с чувством юмора. Работать было весело", — отметила Яковлева в беседе с изданием StarHit.

В сериале героиня актрисы враждует с соседями, однако в жизни Яковлевой удавалось избегать подобных ситуаций. По словам актрисы, у неё отличные отношения с соседями по лестничной клетке и дачному участку.

"То, что мы показываем на экране — не совсем реальная история. Навряд ли несколько семей одновременно заселятся в один дом. Но вся прелесть в том, что все эти разные люди в конце концов находят общий язык", — подчеркнула артистка.