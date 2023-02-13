День святого Валентина в Новом театре

Новый театр приглашает отметить День святого Валентина в романтической усадьбе Салтыковых-Чертковых на Мясницкой.

Спектакль "Лубянский гример" — это трогательная и увлекательная история любви, где главный герой находит свою настоящую Любовь.

Рука об руку гости следуют за героями спектакля, следят за захватывающим действом, совершая путешествие по великолепному особняку. Лестница легендарного Шехтеля, зал с камином, авторство которого приписывается гениальному Михаилу Врубелю, бесконечные анфилады, великолепная лепнина, огромные окна-арки, интерьеры в стиле рококо — никого не оставят равнодушным.

Роскошный особняк посещали Пушкин, Гоголь, Толстой, и…говорят, даже Наполеон гостил пару дней… А теперь Новый театр станет "меккой" для влюбленных, а спектакль "Лубянский гример" — гимном чистой, искренней любви, где рождаются семьи и зарождаются фамильные традиции.

В этот день здесь можно сделать предложение руки прямо со сцены театра, после спектакля "Лубянский гример". Необычный и эффектный жест наверняка тронет вашу избранницу до глубины души, а роскошное убранство особняка, горящие свечи и шампанское создадут атмосферу, полную романтики. А специально приглашенный фотограф сделает незабываемые фотокарточки для семейного альбома на долгую память.

Среди гостей будут композитор Алексей Рыбников с женой, адвокат Михаил Барщевский с женой, народная артистка РФ Ирина Алферова с мужем, народная артистка, пианистка Екатерина Мечетина.

Билеты на сайте Лубянскийгример.рф

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