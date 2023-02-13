Актёр Роман Мадянов прокомментировал уход голливудского кино с российского рынка.
Заслуженный артист РФ не согласен с тем, что уход кинокомпаний США нанес ущерб кинобизнесу России.
"Машина заработала. Уход Голливуда пошёл нам во благо. Нам удалось перекрыть "Аватара" историей про "Чебурашку", которая стоила 850 млн рублей, а получила несколько миллиардов", — отметил Мадянов в беседе с изданием "Аргументы и Факты".
При этом актёр признал, что в фильме присутствуют недоработки.
"Блох будем потом искать. Главное, что картина попала в людей и зацепила зрителя", — резюмировал Мадянов.
Кассовые сборы фильма Дмитрия Дьяченко "Чебурашка" превысили 5,1 млрд рублей.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.