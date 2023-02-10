55-летняя актриса и модель Памела Андерсон появилась на обложке WWD без макияжа

Актриса и модель Памела Андерсон появилась на обложке журнала Women's Wear Daily (WWD) без макияжа.

Звезда призналась, что только к 55 годам научилась принимать свою естественную красоту.

"Мне нравится мои волосы без укладки. Моё свежее лицо без инъекций и косметики. Я полностью принимаю себя, и это прекрасно", — заявила Андерсон в интервью WWD.

На фотографиях актриса предстала в тиаре Fred Leighton и белой футболке Cotton Citizen.

Памела Андерсон, которая несколько лет назад поменяла светские рауты на тихую жизнь в родной Канаде, вновь оказалась в центре внимания после выхода на платформе Netflix документального фильма "Памела, история любви" и её мемуаров "С любовью, Памела".

"Нравится разрушать стереотипы, которые со мной связаны. Звание "секс-символа" — это только верхушка айсберга. Выпущенные мною мемуары и документальный фильм деконструировали этот образ. Они помогут людям понять, что я могу предложить больше", — подчеркнула звезда.