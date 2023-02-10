Телеведущая Ангелина Вовк призналась, что забыла текст во время своего первого эфира

Советская и российская телерадиоведущая Ангелина Вовк вспомнила, как забыла текст во время своего первого эфира.

Вовк впервые появилась перед камерой, когда её попросили заменить ведущую программы "Музыкальный киоск" Элеонору Беляеву. Передача была очень популярной. Она выходила в утренний прайм-тайм в воскресенье.

"Её смотрела вся страна. Редакторы тогда дали мне 15 страниц текста, который я должна была сказать на камеру. А у меня близорукость, нужно было либо надевать очки, либо подносить эти листочки близко к лицу. Я решила всё заучить", — рассказала Вовк в интервью "Вечерней Москве".

Однако, когда Ангелина Михайловна появилась в кадре, заученный текст буквально улетучился из её головы.

"Я безумно испугалась. Господь, увидев мой страх, помог. Заминка длилась секунду, после чего я собралась и начала говорить", — вспомнила телеведущая.

Вовк добавила, что после удачного эфира подружилась с редакторами передачи и они неоднократно приглашали её заменить Беляеву, когда та уходила в отпуск.