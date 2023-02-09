Певец Родион Газманов написал песню "Затишье" для бойцов ВС РФ в зоне СВО на Украине

Певец Родион Газманов выпустил новый сингл "Затишье". Артист подчеркнул, что песня посвящена бойцам ВС РФ, участвующим в спецоперации на Украине.

Газманов-младший рассказал своим подписчикам в соцсетях, что идея создания трека пришла к нему во время выступления перед мобилизованными в парке "Патриот".

"Я тогда понял, что мне нечего сказать этим людям своими песнями, потому что они все про любовь. Я двое суток не спал и наконец сделал песню, которую могу подарить нашим бойцам", — признался Родион.

Он также добавил, что посвятил "Затишье" своему другу генерал-майору Роману Кутузову. С ним Родион дружил около 15 лет. Кутузов погиб в зоне СВО летом 2022 года. Колонна, в которой генерал-майор ехал на передовую, была обстреляна в районе луганского поселка Николаевка.