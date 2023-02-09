Бывший директор Третьяковской галереи Трегулова призналась, что узнала о своём увольнении из СМИ

Историк-искусствовед Зельфира Трегулова призналась журналистам, что её не предупредили об увольнении с поста гендиректора Третьяковской галереи.

О том, что Зельфира Трегулова уволена с должности гендиректора Третьяковской галереи, стало известно утром 9 февраля. В Минкультуры объяснили, что у Трегуловой закончился контракт, и теперь возглавлять Третьяковскую галерею будет Елена Проничева, которая ранее курировала работу Политехнического музея.

"Вы хотите, чтобы я прокомментировала своё увольнение, о котором я узнала из СМИ? Ничего я об этом не думаю. Всё, спасибо", — заявила Трегулова в телефонном разговоре с журналистами НСН.

Зельфира Трегулова находилась на посту гендиректора Третьяковской галереи с 2015 года. В последнее время общественники часто критиковали художественный музей за содержание экспозиций. Их ругали за пессимизм и утопичность.