Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Военкор Котенок: в Антоновку Херсонской области зашла бригада морской пехоты ВСУ
В Запорожье на месте прилёта ракеты поднимается чёрный столб дыма
Виктория Дайнеко подтвердила, что встречалась с Воробьёвым по любви
Бывший директор Третьяковской галереи Трегулова призналась, что узнала о своём увольнении из СМИ
РВ: на Сватовском направлении уничтожен комбат Второго Иностранного легиона ВСУ подполковник Фролов
"Страна.ua": уровень загрязнения воздуха в Киеве вырос в 11 раз
Ученые заявили, что землетрясения в Турции могут сдвинуть полуостров Крым
90-летнему Бедросу Киркорову снова вызвали скорую помощь
Актёр Олег Басилашвили занял сторону Ахеджаковой на фоне скандала в "Современнике"

Актёр Дмитрий Певцов назвал фильм "Чебурашка" диверсией против детей России

Культура

Актёр и депутат Госдумы РФ Дмитрий Певцов раскритиковал фильм "Чебурашка", взорвавший российский кинопрокат в начале января.

Актёр Дмитрий Певцов назвал фильм "Чебурашка" диверсией против детей России

По мнению Певцова, картина Дмитрия Дьяченко отрицательно влияет на мировоззрение детей. Более того, актёр назвал "Чебурашку" непреднамеренной диверсией по отношению к подрастающему поколению.

"Это плохое кино. В нём нет ни одного положительного персонажа, сыгранного человеком. Там прослеживается трансгуманистическая идеология, которая действует на детей пролонгировано. Мы смеёмся, что Чебурашка называет Гену мамой, а для детей это сигнальчик, что разницы нет. Мамой может быть и мужчина", — заявил Певцов в интервью "ФАН".

Актёр также отметил пошлость и нелицеприятные семейные истории, которые были продемонстрированы в фильме. По мнению Певцова, в "Чебурашке" больше западного, чем отечественного.

При этом депутат высоко оценил актёрский состав картины.

"Люди доверяют Яковлевой, Гармашу и Добронравову. Их участие в фильме — это знак качества. Они стали россиянам родными. Но вот эти члены семьи неосознанно преподнесли отраву детям, заложили бомбу замедленного действия", — резюмировал Певцов.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Популярное
Военные ВС Украины жестоко убили бойцов русской армии, сдавшихся в плен

Боевики ВСУ жестоко расстреляли бойцов ВС РФ.

РВ: появились доказательства расстрела боевиками ВСУ пленных ВС РФ
Кнутов спрогнозировал эскалацию конфликта на Украине после визита Зеленского в Британию
Если ВСУ получат ракеты ATACMS, произойдёт эскалация конфликта
Путин уже потерял Украину, заявил Байден
Отцу прострелили ноги за попытку отбить сына от мобилизации в Николаеве
Бизнес на войне: театр военных действий будет расширяться до Польши Ольга Лебедева Знак зодиака 9 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев "Бестужевки" формировали в России образ новой женщины Сергей Лебедев
Командир "Ахмата" Алаудинов о ситуации в Артёмовске: "Очень много иностранных наёмников"
На защиту Бахмута брошены женщины и пенсионеры
Макрон изменился, и это сигнал для России — Зеленский
Макрон изменился, и это сигнал для России — Зеленский
Последние материалы
Ученые заявили, что землетрясения в Турции могут сдвинуть полуостров Крым
90-летнему Бедросу Киркорову снова вызвали скорую помощь
Актёр Олег Басилашвили занял сторону Ахеджаковой на фоне скандала в "Современнике"
Матвийчук назвал Сунака "клоуном" после его обещаний поставить истребители на Украину
Финита: на Западе признали, что санкции для России закончились
Захарова: заявление Моравецкого об "экзистенциальной угрозе" для Польши — часть дикой ненависти
Доктор Ахуньянова: никому и никогда нет смысла сдавать анализ на инсулин
Военный эксперт Прохватилов: Молдавия с отмашки НАТО готовится к захвату Приднестровья
Ставшая посредницей во взяточничестве жительница Владивостока отправлена под домашний арест
Рютте: решения по истребителям для Киева должны приниматься за закрытыми дверьми
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников