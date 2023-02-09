Актёр Дмитрий Певцов назвал фильм "Чебурашка" диверсией против детей России

Актёр и депутат Госдумы РФ Дмитрий Певцов раскритиковал фильм "Чебурашка", взорвавший российский кинопрокат в начале января.

По мнению Певцова, картина Дмитрия Дьяченко отрицательно влияет на мировоззрение детей. Более того, актёр назвал "Чебурашку" непреднамеренной диверсией по отношению к подрастающему поколению.

"Это плохое кино. В нём нет ни одного положительного персонажа, сыгранного человеком. Там прослеживается трансгуманистическая идеология, которая действует на детей пролонгировано. Мы смеёмся, что Чебурашка называет Гену мамой, а для детей это сигнальчик, что разницы нет. Мамой может быть и мужчина", — заявил Певцов в интервью "ФАН".

Актёр также отметил пошлость и нелицеприятные семейные истории, которые были продемонстрированы в фильме. По мнению Певцова, в "Чебурашке" больше западного, чем отечественного.

При этом депутат высоко оценил актёрский состав картины.

"Люди доверяют Яковлевой, Гармашу и Добронравову. Их участие в фильме — это знак качества. Они стали россиянам родными. Но вот эти члены семьи неосознанно преподнесли отраву детям, заложили бомбу замедленного действия", — резюмировал Певцов.