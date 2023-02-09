17 и 28 февраля театр "Модерн" приглашает на семейную комедию "Масквичи"

Театр "Модерн" провожает зиму доброй, семейной комедией режиссёра Юрия Грымова "Масквичи" (именно так, через букву "А", на старом московском диалекте).

На сцене "Модерна" разворачивается невыдуманная история московской семьи, разделённой Атлантикой. Пожилые родители наконец-то получают green card и прилетают к дочерям и внуку в Америку на ПМЖ. Их приезд — как стихийное бедствие: в первый же день умудряются устроить дебош, в одночасье рушат привычный уклад в семье, начинают задавать неудобные вопросы, лезут с непрошеными советами: не так одеты, не то едите, не там работаете, даже розетки им не те. Внук Лео едва говорит на русском языке. Старшая дочь — уже не Ася, а Ариэль, "как стиральный порошок". Муж Аси, выходец с Кубы, вообще ничего не понимает про этих странных людей из "Страны Советов", а они ничего не понимают про него. Конфликт поколений, вероисповеданий, идеологий неизбежен. Но именно эти неугомонные "масквичи" начинают объединять вокруг себя людей, ставших чужими в собственной семье, усаживают их за один стол, разжигают камин и вынуждают разговаривать друг с другом.

Автор пьесы Екатерина Брезгунова определила жанр как "драмедия" — драма плюс комедия. Но режиссёр Юрий Грымов сделал чистую комедию с мелодраматическим финалом, лёгкую и по-житейски мудрую.

В спектакле звучит великолепная музыка: Валерий Ободзинский, Владимир Высоцкий, Булат Окуджава, Машина времени, Pink Floyd.

В фойе зрителей встречает гигантская Неваляшка. Как сказал один из героев комедии: "Я, как неваляшка, — упал, отжался, встал… Нас так просто не завалить!"

Режиссёр — Юрий Грымов.

В ролях:

Богдан Щукин

Александр Борисов

Валерия Королёва

Марина Дианова

Диллон Олойеде

Ольга Богомазова