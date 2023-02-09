Оскар Кучера: Лия Ахеджакова сама виновата в её отстранении от ролей в театре "Современник"

Актёр Оскар Кучера оценил отстранение народной артистки РФ Лии Ахеджаковой от спектаклей в "Современнике".

Кучера признался, что ему жаль актрису, однако артист уверен, что Ахеджакова сама сделала всё, чтобы её отстранили от ролей.

"В "Современнике" она проработала всю жизнь и предложения от других театров навряд ли предвидятся. Даже самого уважаемого человека в какой-то момент станет невыносимо терпеть", — заявил актёр в своём Telegram-канале.

Сама актриса предполагает, что отмену инициировал департамент культуры. Лия Меджидовна не хочет признавать, что её действия критикует простой народ.

При этом Ахеджакова неоднократно осуждала российские власти и действия ВС РФ в зоне СВО на Украине.