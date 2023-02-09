Продюсер Рудченко объяснил уход Агутина и Билана из "Голоса" снизившимися рейтингами шоу

Музыкальный продюсер Павел Рудченко рассказал, почему Дима Билан и Леонид Агутин ушли из проекта "Голос" на Первом канале.

По мнению Рудченко, никакой связи с тем, что певцы якобы тайно критикуют спецоперацию на Украине, здесь нет. Создатели шоу, по словам продюсера, просто решили освежить проект и повысить рейтинги.

"Для этого руководство и провело рокировку в жюри. Вероятнее всего, проект хотят вывести на новый уровень. Уже столько сезонов вышло, нужно что-то менять", — отметил Рудченко в интервью BLITZ+.

Примечательно, что основным ударом для поклонников шоу стал уход Дмитрия Нагиева. В новом сезоне "Голоса" его заменили актриса Лариса Гузеева и телеведущая Яна Чурикова.