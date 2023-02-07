Звезда "Склифосовского" Юшкевич перечислил самые сложные сцены десятого сезона

В конце января на телеканале "Россия" стартовал десятый сезон сериала "Склифосовский". Одну из главных ролей в ленте сыграл Константин Юшкевич. Актёр рассказал, что было самым сложным на съёмочной площадке.

Стало известно, что в десятом сезоне была отснята самая массовая сцена за всю историю сериала. В ней было задействовано около 300 человек.

"Это непростые съёмки — много планов, поскольку в сцене участвует немало действующих лиц. Режиссёр должен управиться с таким большим количеством человек. И нужно, чтобы все синхронизировались, все было не впустую, а это весьма непросто", — пояснил Юшкевич в интервью порталу Teleprogramma.pro.

Самые сложные же сцены, по мнению Константина, приходились на операционный блок.

"В операционной нужно совершать какие-то действия, похожие на действия хирурга и произносить термины очень быстро и без запинки. И при этом еще и играть драматическую ситуацию", — отметил артист.

Выполнять все действия правильно, подобно хирургам, актёрам помогали консультанты.