Актёр Андрей Бурковский рассказал о жесткой редактуре в КВН на Первом канале

Актёр и бывший кавээнщик Андрей Бурковский рассказал о сложностях участия в КВН. Ему и другим членам команды "Максимум" не раз приходилось сталкиваться со строгой редактурой материала.

"Мы приехали, у нас просто вырезали всё. А нас разрывало, мы знали, что это круто. Мы знали, и нам сказали: "Нет, это не формат. Это не формат телевизионной игры"", — поделился артист в шоу "Подкаст Абрамова" на YouTube.

Бурковский подчеркнул, что почти всем участникам КВН приходилось "ломать себя", чтобы подстроиться под формат телепроекта.

Напомним, что Андрей Бурковский был членом команды "Максимум", которая в 2008 году стала чемпионами Высшей лиги КВН, а ранее дважды становилась чемпионами Премьер-лиги.