Тарасова об операции Костомарова: "Главное — выжить"

Накануне стало известно, что Роман Костомаров перенёс операцию по ампутации стоп на обеих ногах. В данный момент фигурист находится в создании, его состояние стабильно. Близкие и коллеги спортсмена обещают сделать все возможное, чтобы обеспечить Романа дорогостоящим лечением.

В числе желающих помочь Костомарову оказалась и Татьяна Тарасова. Она верит, что вскоре фигурист пойдёт на поправку.

"Он со всем обязательно справится. Он всё сможет преодолеть. Главное — выжить. Мы обязательно организуем сбор, всё сделаем, лишь бы он был здоров", — приводит слова тренера издание StarHit.

Ранее стало известно, что внушительную часть расходов на лечение и реабилитацию Костомарова готова взять его партнёрша Татьяна Навка.