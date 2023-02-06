Член жюри шоу "Три аккорда" певица Любовь Успенская рассказала о том, как в детстве занималась музыкой вместе с отцом. Артистка призналась, что родитель мог ударить ее за неправильно взятые ноты. Эти воспоминания ей навеял номер Вадима Казаченко на песню "Шёл трамвай 10-й номер".
"Эту песню мой папа на скрипке наяривал, в три утра он приходил подвыпившим, поднимал меня с кровати. Он играл на скрипке, а я ему подыгрывала. Иногда я неправильную ноту брала, он меня по голове смычком бил", — рассказала Успенская в эфире шоу "Три аккорда".
На откровения Успенской отреагировал певец Александр Новиков. Он отметил, что артистке повезло, ведь вместо скрипки мог быть и более тяжёлый музыкальный инструмент. Например, контрабас.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.