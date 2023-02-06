Певец Владимир Пресняков-младший признался, что он вместе с женой певицей Натальей Подольской мечтает о дочери. Музыкант отметил, что очень любит детей, а самое главное в жизни для него — семья.
"Чтоб вы понимали, у меня самое главное — это семья. Это дети, это моя жена. Все, что связано с семьёй — для меня святое. Вообще очень люблю детей, безумно", — приводит слова Преснякова-младшего издание "АиФ".
Напомним, что сейчас в семье Владимира Преснякова и Натальи Подольской растёт два наследника — Артемий и Иван. Также у артиста есть взрослый сын Никита от брака с певицей Кристиной Орбакайте.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.