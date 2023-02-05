"Мне не нравится ура-патриотика с перегибом": Игорь Матвиенко высказался о современных песнях

Продюсер Игорь Матвиенко высказал своё мнение о честном и нечестном проявлении патриотизма в современной музыке. Как оказалось, многие патриотические песни кажутся именитому композитору неискренними.

"Ура-патриотика с перегибом, неискренняя мне категорически не нравится. Такие песни выпускаются и тут же исчезают навсегда. Дело не в количестве патриотических песен, а в том, насколько качественными и честными они являются. Пока это очень хорошо получается только у Шамана. Его песни "Встанем" и "Я русский" будут жить", — рассказал Матвиенко в интервью "АиФ".

Матвиенко признался, что сам не умеет писать песни "на злобу дня". Чтобы композитор смог выпустить достойную композицию, с момента события должно пройти несколько лет.