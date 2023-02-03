В Школе современной пьесы спасают камер-юнкера Пушкина

12 февраля в театре "Школа современной пьесы" пройдет спектакль "Спасти камер-юнкера Пушкина".

Санкт-Петербург. 1837 год. Дуэль Пушкина не состоялась. Как было бы хорошо, если бы это оказалось правдой! …или нет?

Михаил Питунин — главный герой спектакля "Спасти камер-юнкера Пушкина" великого поэта не любил. Да и за что его любить? За то, что надо было учить его стихи наизусть до потери сознания? Правда, потом, когда влюбился впервые и любимой девушке прочитал этого самого Пушкина — как-то все вдруг поменялось. И понял Питунин: спасать надо Пушкина, спасать…

Вместе с героями спектакля зритель погрузится в невероятную атмосферу XIX века и сможет сам для себя ответить на вопрос: "Нужно ли спасать камер-юнкера Пушкина?"

"А то учить в школе в два раза больше пришлось бы…Александр Сергеевич ведь написал…"

Спектакль участвует в программе "Пушкинская карта"

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