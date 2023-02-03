Актёр Сергей Корсик из "Универа" и "Ранеток" умер от воспаления лёгких

Не стало российского актёра Сергея Корсика, известного по работам в нескольких популярных телесериалах. Сообщается, что он долго находился в больнице.

Актёр и певец Сергей Корсик, когда-то служивший в ансамбле имени Александрова, четыре месяца боролся в больнице с двусторонней пневмонией. Именно в этом медицинском учреждении он и отметил свой последний день рождения 5 октября 2022 года. Перед госпитализацией у Корсика отмечался сильный кашель, а "скорая" диагностировала у него бронхит. Проведённые в больнице анализы на COVID-19 дали отрицательный результат.

"Четыре месяца Сергей лечился, но лучше ему не становилось, — рассказал ИА REGNUM друг Сергея Николай. — Друзей у него не было, кроме меня, да и единственный родственник — это сестра, но она живёт в Санкт-Петербурге. Накануне смерти он позвонил мне последний раз и просил не навещать его и не привозить продукты. Он сказал, что его переводят в реанимацию и что он перезвонит позже. Это были его последние слова".

Ещё в 2016 году Сергей по счастливой случайности не попал на самолёт Ту-154, который упал в Чёрное море и стал причиной смерти 92 человек. Все четыре месяца, в течение которых Корсик находился в больнице, его никто не навещал кроме Николая. Актёр умер ещё 16 января, но подробности последних месяцев его жизни и кончины стали известны только сейчас. Сообщается, что на кремировании находились лишь родная сестра покойного и его друг.