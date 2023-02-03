Актриса Александра Урсуляк призналась, что боялась выступать перед Пугачёвой

Актриса Александра Урсуляк рассказала о встрече с Аллой Пугачёвой в Театре Наций.

Алла Борисовна посетила спектакль Урсуляк "Кабаре" во время своего короткого визита в Москву осенью 2022 года. В постановке Александра сыграла одну из главных ролей.

"Я ужасно волновалась, потому что осознавала, перед какими зрителями буду играть. Не могла собраться. Ведь нужно было не только играть, но и петь! Не хотелось подвести коллег и режиссёра", — отметила актриса в интервью изданию StarHit.

По словам Урсуляк, после спектакля Пугачёва в сопровождении дочери Кристины Орбакайте встретилась с актёрским составом за кулисами и сказала артистам много тёплых слов.