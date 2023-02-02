Певец Ираклий Пирцхалава занял на "Фабрике звёзд-2" место участника с ВИЧ

Певец Ираклий Пирцхалава признался, что не прошёл кастинг на "Фабрику звёзд-2". Попасть на проект артисту помогла болезнь одного из конкурсантов.

Продюсером второго сезона "Фабрики звёзд" был Максим Фадеев. Именно он и решил отказать Пирцахалаве в участии на финальном этапе кастинга. Однако через несколько дней Ираклию позвонили организаторы и пригласили его в звёздный дом.

Дело в том, что перед началом проекта все участники должны были пройти медобследование. У одного из парней обнаружили серьёзное хроническое заболевание, и его место досталось Пирцхалаве.

"Насколько мне известно, у него нашли ВИЧ. Мне позвонили и сказали, что нужно ехать на диспансеризацию. Надо было принять решение за секунду. Я предпочёл рискнуть", — рассказал певец в YouTube-шоу "Яна Чу".

По словам Ираклия, о его решении пойти на "Фабрику звёзд" он никому кроме мамы не рассказывал. О том, что артист хочет попасть в звёздный дом, не знала даже его девушка.