В "Школе современной пьесы" комедия с потопом, скандалом и джазом

17, 18, 19, 25, 26, 30 марта в Московском театре "Школа современной пьесы" состоится премьера спектакля "Час тишины". Это семейная комедия Флориана Зеллера с потопом, скандалом и джазом.
Герои спектакля — обычные люди, которые когда-то совершили ошибку, и она не дает им покоя. Однажды в квартире главного героя происходит потоп, сын становится панком и требует, чтобы его называли Факинг Рэт (гребаная крыса), жена хочет объясниться и сознаться в чем-то страшном, о лучшем друге выясняется такое, что лучше бы и не знать. Когда же наступит тот самый час тишины?
В ролях:
В качестве сценографа спектакля впервые дебютирует Василий Ложкин -российский художник и дизайнер, музыкант, основатель музыкального коллектива "Эбонитовый колотун", лидер группы "Вася Ложкин и какие-то люди".
Режиссёр — Владимир Устюгов.
Билеты на премьеру уже в продаже!
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