В "Школе современной пьесы" комедия с потопом, скандалом и джазом

17, 18, 19, 25, 26, 30 марта в Московском театре "Школа современной пьесы" состоится премьера спектакля "Час тишины". Это семейная комедия Флориана Зеллера с потопом, скандалом и джазом.

Иллюстрация к спектаклю Час тишины. Художник - Василий Ложкин

Герои спектакля — обычные люди, которые когда-то совершили ошибку, и она не дает им покоя. Однажды в квартире главного героя происходит потоп, сын становится панком и требует, чтобы его называли Факинг Рэт (гребаная крыса), жена хочет объясниться и сознаться в чем-то страшном, о лучшем друге выясняется такое, что лучше бы и не знать. Когда же наступит тот самый час тишины?

В ролях:

Екатерина Стриженова,

Владимир Стержаков,

Жанна Эппле,

Александр Овчинников,

Джульетта Геринг,

Иван Мамонов,

Юрий Чернов,

Владимир Шульга,

Максим Евсеев,

Татьяна Циренина,

Елена Захарова,

Александр Сеппиус,

Дмитрий Рябухин,

Николай Голубев.

В качестве сценографа спектакля впервые дебютирует Василий Ложкин -российский художник и дизайнер, музыкант, основатель музыкального коллектива "Эбонитовый колотун", лидер группы "Вася Ложкин и какие-то люди".

Режиссёр — Владимир Устюгов.

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