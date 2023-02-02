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Блогер Ида Галич испытывает чувство вины перед своим сыном Леоном

Культура

Блогер и телеведущая Ида Галич оправдалась за свой недавний пост об усталости от сына.

Блогер Ида Галич испытывает чувство вины перед своим сыном Леоном

Накануне вернувшаяся из отпуска Галич написала в своих социальных сетях, что из-за московской непогоды испытывает чувство апатии, и даже сын Леон не делает её счастливой. Блогер заявила подписчикам, что устаёт от ребёнка и не рада материнству.

Поклонники осудили звезду за откровения, после чего Галич опубликовала новый пост.

"Лёгкая грусть не делает тебя плохой мамой. Мы имеем право переживать каждую эмоцию, но часто об этом забываем. Я люблю своего сына больше всего на свете. Если ещё раз испытаю подобное, то перечитаю этот пост", — написала она в своем блоге.

В 2020 году Галич родила сына от блогера Алана Басиева, однако после появления на свет первенца пара рассталась. Несмотря на разрыв отношений, экс-супруги продолжают общаться ради общего ребёнка.

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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