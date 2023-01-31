Племянник Майкла Джексона сыграет его роль в биографическом фильме

Роль Майкла Джексона в предстоящем байопике воплотит его племянник Джафар. 26-летний актёр и певец уже начал репетиции.

Джафар Джексон, который приходится племянником покойному королю поп-музыки Майклу Джексону, исполнит роль дяди в биографическом фильме о жизни и судьбе великого певца. Джафар — сын Джермейна Джексона, старшего брата Майкла и одного из участников знаменитой семейной детской группы Jackson 5, которая дебютировала в далеком 1963 году.

Сам Джафар тоже развивает карьеру певца, три года назад он выпустил свой дебютный сингл. На днях молодой человек поделился в одной из соцсетей снимками в образе знаменитого героя с репетиций на стадии подготовки к съёмкам. Причём сообщается, что кандидатура Джафара получила всеобщее одобрение со стороны семьи Майкла Джексона, включая и его мать Кэтрин.

Режиссёром фильма выступил Антуан Фукуа, который известен российским зрителям по картине "Великий уравнитель". Ожидается, что фильм может выйти на экраны через полтора-два года, а называться он будет просто "Майкл".