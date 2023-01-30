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В театре "Модерн" снова сыграет Курт Кобейн

Культура

"Всё можно пережить, если подобрать нужную песню"
Курт Кобейн

В театре "Модерн" снова сыграет Курт Кобейн

7 и 18 февраля на основной сцене театра "Модерн" состоится спектакль "Нирвана", представление, наполненное музыкой и драматизмом. Режиссер Юрий Грымов расскажет пронзительную историю кумира поколения 90-х Курта Кобейна.

Музыкант-легенда находится в постоянной борьбе с собственными демонами. Перед нами — не идеальная личность, но идеал творца, исполнитель, внёсший огромный вклад в развитие современной музыки. Принято считать, что "Нирвана" стояла у истоков культурной революции, определила и возглавила восстание альтернативного рока.

Непродолжительная, но яркая история рок-группы прервалась 5 апреля 1994 года, когда Курт Кобейн совершил самоубийство. Как это было и что предшествовало трагедии? Юрий Грымов попробовал воспроизвести те события, свидетелями которых становятся зрители.

И снова на сцене знаменитое выступление группы "NIRVANA" на телевизионном шоу канала MTV. Курт Кобейн (Богдан Щукин) играет вживую на гитаре, а Кортни Лав (Анастасия Сычёва) живьём исполняет композицию "My girl". В спектакле звучат знаменитые хиты Джона Леннона и Майкла Джексона. А во втором действии зрителей ждет яркий сюрприз, который вызовет бурю эмоций.

Спектакль "Нирвана" - это живой и предельно откровенный рассказ об истинной цене славы и признания, о роли выбора, о колоссальной силе и одновременно беспомощности перед злом, которые даёт обычному человеку талант. Искренний Курт Кобейн, страстная Кортни Лав и их яркая, как вспышка, любовь, а также коварный Драг представляют сочный тандем из музыки, жизненной философии и подлинных эмоций.
Зрителей ждут драйв, рок-н-ролл, острые диалоги и яркие образы.

В дни показов спектакля "Nirvana" в театре вводится специальный дресс-код, допускающий джинсы, майки и кеды.

В главных ролях:

  • Богдан Щукин,
  • Анастасия Сычёва,
  • Юрий Анпилогов,
  • Александр Горелов,
  • Роман Зубрилин,
  • Александр Мирлюнди (Жуков)

и др.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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