Скончался художник-мультипликатор Назарук, создавший кота Леопольда и Крошку Енота

На 82-м году жизни умер легендарный советский мультипликатор Вячеслав Назарук. В частности, именно он придумал образы кота Леопольда, Крошки Енота и Мамонтёнка.

Вячеслава Назарука не стало 28 января, как рассказал шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков. Ушел из жизни поистине великий советский художник-мультипликатор, который работал более чем над 45 мультфильмами. Наиболее знаменитыми из них являются "Приключения кота Леопольда", "Мама для мамонтёнка", "Крошка Енот", "Раз ковбой, два ковбой", "Дом для леопарда" и "Чертёнок с пушистым хвостом" — всё это настоящая классика советской мультипликации.

В 1985 году Назаруку вручили Государственную премию СССР за серию мультфильмов о коте Леопольде. А в начале 1990-х художник приглашался на киностудию Disney в США, где делился опытом. Там он читал лекции по теории рисунка, композиции и живописи, что стало прецедентом для представителей советской анимационной школы.

После развала "Союзмультфильма" в 1990-е Назарук увлёкся живописью. Картины он писал и все последние годы. Особо его интересовали сюжеты из древнерусской истории.