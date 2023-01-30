Фильм "Чебурашка" готовится преодолеть отметку в 6 млрд рублей в прокате

Картина Дмитрия Дьяченко продолжает сохранять лидерство в прокате не только России, но и СНГ. Уже к концу недели она может преодолеть отметку в 6 млрд рублей.

На утро 30 января сборы отечественного фильма "Чебурашка" превысили 5,74 млрд рублей, так что к концу недели, по прогнозам экспертов, будет взят и новый исторический рубеж в 6 млрд руб. Отметим, что такой суммы в нашем прокате не удавалось собирать ранее ни одному фильму, включая и главные американские хиты.

Тем примечательней, что этот рекорд устанавливается после ухода из России голливудских мейджоров и резкого сокращения количества залов. По некоторым данным, в России за последние месяцы закрылись до 20% залов из-за спада интереса зрителей к демонстрируемым фильмам. Ленты из Кореи, Ирана, Индии и других стран не смогли полноценно заменить пропавшие голливудские блокбастеры, оставалась лишь надежда на качественное российское кино.

Первым значительным кассовым успехом в прошлом году стала картина Антона Мегердичева "Сердце пармы", которая собрала почти миллиард рублей и стала самым кассовым фильмом 2022 года (что все равно не позволило ей даже окупиться с учетом бюджета в 750 млн рублей). Ну а "Чебурашка" побил все мыслимые рекорды. Непокорённым остаются пока сборы фильма "Аватар" в российском прокате, но лишь в долларовом эквиваленте (в 2009 был совсем другой курс), которые тогда составили $140 млн. В рублёвом Чебурашка давно "Аватар" превзошёл.