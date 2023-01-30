Шурик в исполнении Александра Демьяненко стал любимым героем комедий Гайдая у россиян

Самым любимым героем фильмов Леонида Гайдая у россиян стал Шурик, роль которого в трёх картинах именитого режиссёра исполнил актёр Александр Демьяненко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провёл в своих соцсетях телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция". В опросе поучаствовали 1533 человека.

Второе место с результатом 31% занял вор Жорж Милославский из комедии "Иван Васильевич меняет профессию". Образ Милославского на экране воплотил Леонид Куравлёв.

Замыкает тройку лидеров главный герой "Бриллиантовой руки" Семён Горбунков, которого сыграл Юрий Никулин. Примечательно, что для этой роли Никулину пришлось взять полугодовой отпуск в театре.

В топ-10 также вошли Остап Бендер (Арчил Гомиашвили), Иван Грозный (Юрий Яковлев), Геша и Лёлик (Анатолий Папанов и Андрей Миронов), Трус и Балбес (Георгий Вицин и Юрий Никулин) и Ниночка из "Кавказской пленницы" (Наталья Варлей).