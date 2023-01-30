В начале карьеры Минкульт запрещал режиссёру Леониду Гайдаю снимать комедии

Сегодня отмечается столетие со дня рождения режиссёра Леонида Гайдая.

Гайдай пришёл в кино в 26 лет. После участия в Великой Отечественной войне он окончил режиссёрский факультет ВГИКа и начал работать на «Мосфильме».

Первой картиной Леонида Иовича стал «Жених с того света». Однако впечатления на госкомиссию фильм не произвел и был нещадно порезан цензурой. После чего сатирическая комедия превратилась в короткометражку, а Гайдая отлучили от работы на несколько лет.

Но молодому режиссёру помог опытный коллега Иван Пырьев. Он предложил Гайдаю снять короткий метр для альманаха "Совершенно серьёзно". Леонид Иович предложение принял и снял трюковую ленту, в которой впервые появились Трус, Балбес и Бывалый.

Троица полюбилась зрителю, а Гайдай обрёл широкую известность и получил возможность снимать одну комедию за другой, пишет РИА "Новости".

Примечательно, что "Кавказская пленница" – это последний фильм, в котором знаменитая троица Гайдая появляется вместе. Дело в том, что после него с Гайдаем поссорился актёр Евгений Моргунов (Бывалый) и Леонид Иович его больше не снимал.

Многие критики сходятся во мнении, что притягательность фильмов Гайдая для советского человека заключалась в том, что он, беспрекословно соблюдая все законы комедии, умудрялся цитировать в своих киноработах недоступные в СССР западные фильмы. Так, например, фраза "Тренируйся на кошках" перекочевала в «Операцию Ы» из бондианы, а многие сцены в "Бриллиантовой руке" — из итальянского кинематографа.