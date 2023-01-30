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Актриса из сериала "Сверхъестественное" умерла от рака

Культура

В возрасте 45 лет от рака умерла актриса Энни Вершинг, которая известна ролью в сериале "Сверхъестественное". Опухоль у неё выявили в 2020 году. 

Актриса из сериала "Сверхъестественное" умерла от рака

Родившаяся в американском Сент-Луисе Энни Вершинг уже в юности связала себя с актерской профессией, поскольку начала играть в театре. После школы она получила степень бакалавра искусств, а в кино активно началась сниматься в 1990-х годах. Популярность актриса обрела после участия в сериалах "Звёздный путь", "C.S.I. Место преступления", "24 часа" и "Дневники вампира". 

Последний сериал сделал её особенно известной среди зрителей, здесь она играла роль вампирши, матери главных героев. Также Эмми участвовала в фильме "Брюс Всемогущий", сериалах "Новичок", "Касл", "Зачарованные" и "Вне времени", оказавшись весьма востребованной на телевидении. 

Очень популярный в России сериал "Сверхъестественное" стал новым этапом работы для Энни Вершинг. Здесь она исполнила роль хозяйки гостиницы, в которой проживали призраки. Вершинг скончалась дома в окружении родных и близких.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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