Актриса Татьяна Кравченко назвала коллегу по "Сватам" Анну Кошмал своим личным врагом

Актриса Татьяна Кравченко рассказала, как относится к своей телевизионной внучке Анне Кошмал.

Сразу после начала СВО на Украине Кошмал резко осудила коллег по сериалу "Сваты" за отсутствие критики с их стороны в адрес властей РФ. В своих социальных сетях она назвала российских актёров врагами.

Кравченко, которая исполнила в "Сватах" роль Валентины Будько, была очень удивлена подобным заявлениям. В программе "Жизнь и судьба" на телеканале "Россия 1" актриса рассказала о том, что на съёмочной площадке Кошмал всегда была спокойной и немногословной.

"Почему она испытывает к нам такую ненависть? Получается, что она теперь мой личный враг", — отметила Кравченко.

"Сваты" имели огромный успех в России и на Украине. За время существования проекта было выпущено семь сезонов. Одним из создателей сериала является нынешний президент Украины Владимир Зеленский.