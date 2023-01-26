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Дочь Эдуарда Успенского упрекнула отца в присвоении Чебурашки

Культура

Татьяна Успенская упрекнула своего покойного отца в том, что тот называл себя единоличным создателем Чебурашки. Не меньшую роль в появлении образа сыграл художник Леонид Шварцман.

Дочь Эдуарда Успенского упрекнула отца в присвоении Чебурашки

Если как литературный герой Чебурашка полностью принадлежит перу писателя Эдуарду Успенскому, то его визуальный образ в мультфильмах, книжках, а потом и на многих других изображениях, включая игрушки и сувенирную продукцию, был создан художником-мультипликатором Леонидом Шварцманом. Причём первую версию Чебурашки придумал другой художник, но там этот герой выглядел как белка с поднятыми ушами, и данный вариант не прижился. Об этом рассказала дочь писателя Татьяна Успенская.

"Художник Шварцман, который — я считаю, по справедливости — был совершенно точно не меньшим "родителем Чебурашки", чем Успенский, вообще ничего не получал, — рассказала она в беседе с NEWS. ru. — Он жил, как многие в 1990-е и позже: скромный пенсионер. Притом гениальный художник. А всеми благами авторских прав на придуманные образы пользовался единолично Успенский".

По её словам, Шварцман пытался отстаивать авторские права на Чебурашку в суде, но ее отец использовал нужные связи и организовал кампанию в прессе. У Татьяны Успенской есть письмо знаменитого советского и российского аниматора Юрия Норштейна, который упрекал писателя в неправильном отношении к Шварцману. Однако Эдуард Успенский на него так и не ответил. При этом по всему миру распространяется именно придуманный Шварцманом образ.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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