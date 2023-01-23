Телеведущий Иван Ургант опроверг слухи о начале съёмок нового сезона своего авторского вечернего шоу на Первом канале.
В беседе с РБК Life Ургант подчеркнул, что кадры с Филиппом Киркоровым и Валей Карнавал, которые накануне появились в различных Telegram-каналах и были растиражированы СМИ, не имеют ничего общего с реальными съёмками "Вечернего Урганта".
"Это съёмка неизвестного происхождения. Когда наш перерыв завершится, мы с радостью пригласим в студию Филиппа и Валентину", — подчеркнул телеведущий.
Он также добавил, что обязательно поделится официальной информацией с теми, кто уже успел раскритиковать возвращение "ВУ".
Шоу "Вечерний Ургант" перестало выходить в эфир после начала СВО наряду с другими развлекательными программами Первого канала. Однако многие зрители сочли продолжительный перерыв в съёмках вынужденным. Причиной тому якобы послужили косвенная критика Урганта спецоперации на Украине в соцсетях и отъезд Ивана за границу.
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