Ургант назвал фейком кадры с Киркоровым и Карнавал в студии "Вечернего Урганта"

Телеведущий Иван Ургант опроверг слухи о начале съёмок нового сезона своего авторского вечернего шоу на Первом канале.

В беседе с РБК Life Ургант подчеркнул, что кадры с Филиппом Киркоровым и Валей Карнавал, которые накануне появились в различных Telegram-каналах и были растиражированы СМИ, не имеют ничего общего с реальными съёмками "Вечернего Урганта".

"Это съёмка неизвестного происхождения. Когда наш перерыв завершится, мы с радостью пригласим в студию Филиппа и Валентину", — подчеркнул телеведущий.

Он также добавил, что обязательно поделится официальной информацией с теми, кто уже успел раскритиковать возвращение "ВУ".

Шоу "Вечерний Ургант" перестало выходить в эфир после начала СВО наряду с другими развлекательными программами Первого канала. Однако многие зрители сочли продолжительный перерыв в съёмках вынужденным. Причиной тому якобы послужили косвенная критика Урганта спецоперации на Украине в соцсетях и отъезд Ивана за границу.