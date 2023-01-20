Депутатов пригласили посмотреть фильм "Чебурашка" прямо в Госдуме

Депутатов Госдумы пригласили посмотреть самый кассовый отечественный фильм "Чебурашка" прямо на работе.

Организатором показа выступил комитет по делам семьи, женщин и детей.

"Депутатам Госдумы покажут "Чебурашку", — написал в своём Telegram-канале парламентарий Михаил Матвеев.

Депутат разместил в своём посте анонс нашумевшего фильма, предназначенный для депутатов и персонала аппарата.

"Семейная комедия, покорившая сердца российских зрителей кино, достойна стать первой в списке фильмов, представленных в Государственной Думе в 2023 году", — так звучит анонс.

Увидеть своими глазами полюбившегося россиянам "Чебурашку" депутаты смогут 25 января в 17.00 в Малом зале Думы.

Фильм "Чебурашка" уже завоевал звание самого кассового за всю историю отечественного кинопроката. Картине удалось собрать свыше 4,3 миллиарда рублей.