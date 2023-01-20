Депутатов Госдумы пригласили посмотреть самый кассовый отечественный фильм "Чебурашка" прямо на работе.
Организатором показа выступил комитет по делам семьи, женщин и детей.
"Депутатам Госдумы покажут "Чебурашку", — написал в своём Telegram-канале парламентарий Михаил Матвеев.
Депутат разместил в своём посте анонс нашумевшего фильма, предназначенный для депутатов и персонала аппарата.
"Семейная комедия, покорившая сердца российских зрителей кино, достойна стать первой в списке фильмов, представленных в Государственной Думе в 2023 году", — так звучит анонс.
Увидеть своими глазами полюбившегося россиянам "Чебурашку" депутаты смогут 25 января в 17.00 в Малом зале Думы.
Фильм "Чебурашка" уже завоевал звание самого кассового за всю историю отечественного кинопроката. Картине удалось собрать свыше 4,3 миллиарда рублей.
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