Голливудский актер Уилл Смит разозлил своих украинских поклонников.
Актёр выложил в социальных сетях ролик, в котором блогеры демонстрируют, как с помощью беговой дорожки и игрушечной машинки можно снять кадры мчащегося по заснеженной трассе автомобиля. В качестве саундтрека для видео-инструкции был выбран ремикс трека российского рэпера Xcho "Я и ты".
Подписчики Смита из России сразу обратили внимание на музыкальное сопровождение ролика и одобрили выбор актёра. Украинская аудитория напротив ополчилась против звезды фильма "Люди в чёрном".
Украиноязычные подписчики заявили, что подобные действия Смита неприемлемы, если он поддерживает Украину. Некоторые потребовали удалить пост, а кто-то даже предложил отменить самого актёра.
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