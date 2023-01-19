Украинцы осудили актёра Уилла Смита за видео под русскую песню в соцсетях

Голливудский актер Уилл Смит разозлил своих украинских поклонников.

Актёр выложил в социальных сетях ролик, в котором блогеры демонстрируют, как с помощью беговой дорожки и игрушечной машинки можно снять кадры мчащегося по заснеженной трассе автомобиля. В качестве саундтрека для видео-инструкции был выбран ремикс трека российского рэпера Xcho "Я и ты".

Подписчики Смита из России сразу обратили внимание на музыкальное сопровождение ролика и одобрили выбор актёра. Украинская аудитория напротив ополчилась против звезды фильма "Люди в чёрном".

Украиноязычные подписчики заявили, что подобные действия Смита неприемлемы, если он поддерживает Украину. Некоторые потребовали удалить пост, а кто-то даже предложил отменить самого актёра.